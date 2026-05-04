El precio del petróleo baja a 107 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias moderadas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,8% en torno a las 8.10 horas de este lunes y se movía ligeramente por encima de los 107 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel a finales de febrero.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 0,9%, hasta los 101 dólares por barril.

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Al cierre de las Bolsas europeas del pasado jueves, último día de cotización por la festividad el viernes del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Brent se situaba por encima de los 114 dólares por barril, mientras que el barril Texas cotizaba en 104 dólares.

La moderación de los precios del petróleo este lunes se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que a partir de hoy mismo se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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"Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El dirigente estadounidense ha explicado que "casi todos" los países del mundo que no están implicados en la "disputa" entre Washington y Teherán han pedido a Washington ayuda para "liberar sus barcos atrapados en el estrecho de Ormuz". "Son transeúntes neutrales e inocentes", ha señalado.

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Por eso "vamos a guiar a sus barcos para que salgan a salvo de estas vías marítimas restringidas para que puedan seguir con su asuntos", todo ello "por el bien de Irán, Oriente Próximo y de Estados Unidos".

Una vez hayan salido "han dicho que no volverán hasta que la zona sea segura", ha explicado Trump, que descarta así que se trate de una medida permanente.

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De hecho, ha destacado el carácter "humanitario" de la medida, aunque ha advertido de que quien interfiera en este "proceso humanitario" tendrá una "respuesta contundente".

En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que EEUU está manteniendo contactos "muy positivos con el país de Irán y estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos".

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"Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente", ha señalado Trump en su mensaje.

De hecho, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff ha confirmado este domingo que han iniciado "conversaciones" con Irán en el marco de los contactos para poner fin a la guerra.

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Los contactos parecen haberse intensificado tras un primer intento de negociaciones directas con la mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de Estados Unidos al plan de 14 puntos planteado por Teherán y de que las autoridades están ya estudiándola.

La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.

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Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo, contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

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Al mismo tiempo, las autoridades iraníes han advertido este domingo de que "cualquier injerencia" por parte de Estados Unidos en el "nuevo régimen marítimo" del estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego, al tiempo que han defendido que ni el citado paso ni el golfo Pérsico estarán sujetos a las publicaciones en redes sociales del mandatario estadounidense, Donald Trump, después de que este haya anunciado el 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los buques atrapados por el bloqueo.

NUEVOS ATAQUES A BARCOS EN LA ZONA DEL ESTRECHO DE ORMUZ

Mientras tanto, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este domingo de un ataque de varias embarcaciones pequeñas contra un buque granelero cerca de Sirik, en la costa de Irán, y muy cerca del estrecho de Ormuz.

También ha informado de que un buque cisterna ha sido alcanzado este domingo por proyectiles de procedencia aún desconocida a 78 millas náuticas (unos 145 kilómetros) al norte de la ciudad de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos y en pleno estrecho de Ormuz.

Las autoridades estadounidenses informaron el pasado sábado de que habían desviado un total de 48 buques desde el inicio del bloqueo naval impuesto a Irán en el marco de la ofensiva militar.

El bloqueo fue impuesto el 13 de abril para impedir el paso de embarcaciones iraníes por el estrecho de Ormuz en respuesta a las restricciones impuestas a su vez por Teherán al tráfico en esta estratégica vía marítima.

Este fin de semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio, según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

Al término de su reunión virtual de este pasado sábado, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia) han decidido poner en marcha un "ajuste de producción" a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado este domingo.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A GANANCIAS MODERADAS EN LA APERTURA

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a abrir la jornada de este lunes con ganancias moderadas. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.781 enteros.

Las Bolsas asiáticas, por su parte, se mueven mayoritariamente al alza a escasos minutos de su cierre. En concreto, el Hang Seng de Hong Kong sube un 1,6%, mientras que el Nikkei japonés avanza un 0,4% y el Kospi surcoreano gana un 4,8%. En China, hoy la Bolsa permanecerá cerrada por festivo.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias.