Merlin ultima la venta de una cartera de oficinas en Madrid que permitirá levantar más de 400 viviendas

Merlin ya ha firmado la venta o está en negociaciones avanzadas para vender hasta 41.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en Madrid, que los compradores transformarán para convertirlos en viviendas y contribuir así a paliar la falta de alojamiento en la capital.

En la junta de accionistas que la compañía celebró la semana pasada en Madrid, su consejero delegado, Ismael Clemente, anunció que la socimi desinvertirá el 7% de su stock de oficinas en Madrid entre 2026 y 2027 para que pueda ser convertido en viviendas.

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Este plan incluye 33.000 metros cuadrados cuya venta ya está firmada o próxima a su firma y que pasará al ámbito residencial; otros 8.000 metros cuadrados que las empresas a las que se los alquilan ya los están desalojando para venderlos y destinarlos posteriormente a otros usos residenciales como coliving; y otros 27.000 metros cuadrados que tendrán uso educativo, principalmente universidades privadas.

A razón de unos 100 metros cuadrados de espacio por vivienda, los primeros 41.000 metros cuadrados permitirán la creación de más de 400 viviendas.

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Esta operación se enmarca en las medidas acometidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid orientadas a facilitar la conversión de oficinas a viviendas para incrementar la oferta e intentar, así, contener las subidas de precios.

En este sentido, se prevé que 2,5 millones de metros cuadrados de oficinas se conviertan en viviendas en Madrid a lo largo de los próximos años, lo que, al mismo tiempo, reducirá el stock de oficinas en la capital, pero que será previsiblemente compensado con la futura entrada de espacios de oficinas en Madrid Nuevo Norte.

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En un encuentro con los periodistas, Clemente cifró entre 100 y 150 millones de euros el volumen estimado de desinversiones este año, principalmente de oficinas que se convertirán en viviendas.

En cualquier caso, el directivo anticipa que el sector de las oficinas, que conforma su cartera de activos junto con los centros comerciales, las naves logísticas y los centros de datos, dará "bastantes alegrías en 2026".

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"El año 2026 será continuista y las oficinas darán bastantes alegrías, porque ya comenzó a darlas en 2025, cuando contratamos 275.500 metros cuadrados. El teletrabajo en España ha tenido muy poca aceptación, aunque sí se ha introducido un concepto de trabajo flexible, pero que no supone la eliminación de un puesto físico fijo, al contrario, se está ampliando el espacio por trabajador", argumentó.