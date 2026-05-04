Costa defiende el "fuerte y creciente alineamiento entre Europa y Canadá"

Ereván, 4 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió este lunes "el fuerte y creciente alineamiento entre Europa y Canadá", cuyo primer ministro, Mark Carney, participó por primera vez en una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

"La participación de Carney es políticamente muy significativa. Es un reflejo del fuerte y creciente alineamiento de Europa y Canadá", dijo Costa en la rueda de prensa que puso punto y final a la reunión en Ereván, capital de Armenia.

PUBLICIDAD

Costa subrayó que "la forma europea de hacer las cosas a través de la diplomacia, el multilateralismo y el respeto de derecho internacional produce resultados".

"En el actual contexto geopolítico está cada vez más claro que nuestro continente necesita una visión de la seguridad de 360 grados", dijo, y añadió que hay que contar con el apoyo de países no europeos.

PUBLICIDAD

Añadió que lo que ocurre en Irán es un "un crudo recuerdo de que una guerra en la frontera con Europa tiene un impacto directo en la seguridad común, en nuestro suministro energético y en nuestra economía".

Al respecto, aseguró que la de este lunes será recordada como "la cumbre de la paz en el Cáucaso", debido a que se celebró en esta región y participó el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, cuyos países estaban enfrentados hasta hace poco a Armenia.

PUBLICIDAD

Costa destacó que dicha paz es fruto de "valientes decisiones políticas y un paciente esfuerzo diplomático".

"Es una historia de paz en Europa. En un mundo donde parece dominar la escalada y la guerra, es algo que hay que celebrar", aseveró, acompañado del primer ministro armenio, Nikol Pashinián.EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)