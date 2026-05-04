Agencias

El IBEX 35 cae un 2,39 % ante la incertidumbre en Irán y con el brent subiendo un 5 %

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Madrid, 4 may (EFE).- La Bolsa española cayó este primer lunes de mayo un 2,39 % y perdió los 17.400 puntos ante la incertidumbre que genera en los mercados la tensión en el estrecho de Ormuz, mientras sube el precio del brent por encima de los 113 dólares el barril, un 5 % más.

El selectivo español, el IBEX 35, perdió 424,9 puntos, ese 2,39 %, y cerró las negociaciones en los 17.356,1 puntos. El mercado de renta variable español cerró su peor jornada bursátil en dos meses, si bien, en lo que va de año el índice se revaloriza un 0,28 %.

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Por su parte, el precio del petróleo brent, de referencia en Europa, sube un 5,08 %, hasta los 113,66 dólares; mientras que el petróleo intermedio de Texas, lo ha hace en un 3,54 %, hasta los 105,55 dólares.

Este lunes, Estados Unidos informó de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz y negó la información de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, de un ataque en el que dos misiles habrían impactado contra un buque estadounidense. EFE

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EFE

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