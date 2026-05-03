Manolo González: "Los partidos que quedan ya son definitorios"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha reconocido después de perder contra el Real Madrid en el RCDE Stadium (0-2) que los partidos que quedan "ya son definitorios" para alejarse de forma clara de la zona de descenso.

El técnico, en rueda de prensa, ha insistido en que el rendimiento y el compromiso del bloque debe ser máximo: "Toca dar todo lo que tenemos dentro. Hoy estamos fastidiados por perder. Pero toca preparar la semana e iremos a competir al máximo nivel a Sevilla, que no lo dude nadie. Debemos ser fuertes".

PUBLICIDAD

González ha recalcado la importancia de "no cometer errores" en los siguientes encuentros e intentar adelantarse en el marcador. "Las fuerzas nos tienen que llegar para todo. La vida no es fácil, el fútbol no es fácil y hay que levantarse después de la derrota", ha asegurado.

El entrenador ha recordado que hay "muchos equipos metidos en el jaleo", en referencia a los conjuntos que pelean por evitar el descenso. "La presión cuesta a todos. El final de LaLiga no va ser fácil para nadie y debemos saber que todo cambia de un día a otro", ha augurado.

PUBLICIDAD

En cuanto al partido contra el Real Madrid, González ha comentado que en la primera parte el Espanyol ha firmado un "mejor partido" y ha tenido "mejores ocasiones". "Hemos empezado la segunda mitad bien. Hemos reaccionado bien después del 0-1, pero el 0-2 nos ha hecho daño", ha analizado.

El preparador blanquiazul ha reconocido que la derrota es dolorosa: "Ves que has hecho un buen partido, que estás dentro, compites bien... Hemos intentado ponernos por delante, pero cuando no certificas las ocasiones, ellos tienen jugadores que deciden un encuentro".

PUBLICIDAD