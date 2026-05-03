Un dron ataca el laboratorio de control de radiación de la central de Zaporiyia sin causar "daños críticos"

La agencia nuclear de Naciones Unidas ha sido informada de ataque de un avión no tripulado contra el Laboratorio Externo de Control de Radiación de la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania pero bajo control ruso, sin constancia de víctimas y a la espera de recibir información sobre sus consecuencias en el funcionamiento de la central, aunque por ahora no parece haber "daños críticos".

Los gestores rusos de la planta han explicado al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que ahora mismo están investigando si el dron ha terminado estallando en el laboratorio o en sus inmediaciones. La procedencia del dron no ha sido identificada.

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Esta instalación se encuentra fuera del perímetro de la central pero forma parte integral de la misma y por ello el equipo del OIEA presente en Ucrania ha pedido permiso a Rusia para evaluar en persona las consecuencias de este ataque.