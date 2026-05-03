Nueva presidenta del partido gobernante Morena pide unidad y profundizar la transformación

Ciudad de México, 3 may (EFE).- Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar de México, fue elegida este domingo como presidenta del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y llamó a la unidad del partido y a profundizar el proyecto de la llamada “cuarta transformación”.

Durante su primer discurso al frente de la colectividad y tras sustituir a Luisa María Alcalde, Montiel reivindicó la trayectoria del movimiento desde las luchas sociales y electorales de finales del siglo XX, y aseguró que Morena nació como una respuesta a los gobiernos neoliberales que, dijo, “beneficiaron a unos cuantos” y dejaron a millones en la pobreza.

PUBLICIDAD

“Somos la revolución de las conciencias, la resistencia civil y la lucha pacífica por la democracia”, afirmó.

La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena ocurre en un momento clave para el partido oficialista, que gobierna México desde 2018, primero con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Morena se ha consolidado como la principal fuerza política del país, con mayoría en el Congreso y presencia en la mayoría de los gobiernos estatales, en un contexto en el que busca afianzar su proyecto político de cara a los próximos años.

En su mensaje, Montiel llamó a los militantes del partido a mantenerse “firmes y unidos” frente a lo que calificó como intentos de la oposición de desestabilizar al país y acusó a sus adversarios de representar intereses contrarios al pueblo.

PUBLICIDAD

Así mismo, la nueva presidenta de Morena reiteró el respaldo del partido al Gobierno de Sheinbaum y destacó su liderazgo, al tiempo que afirmó que el colectivo defenderá la soberanía nacional y el rumbo político actual.

“Vamos a respaldar a nuestra presidenta. No está sola”, expresó.

PUBLICIDAD

Montiel también insistió en que el movimiento debe mantenerse cercano a la ciudadanía y fortalecer su organización territorial, al considerar que su fuerza radica en el contacto directo con la población.

La nueva dirigente subrayó que no permitirá prácticas de corrupción dentro del partido y advirtió que quienes incurran en ellas no podrán aspirar a cargos de representación, incluso si cuentan con respaldo en encuestas internas.

PUBLICIDAD

“La honestidad es un mandato ético que no admite excepción”, señaló.

Además, Montiel destacó que Morena seguirá apostando por mecanismos internos como encuestas para la selección de candidaturas, aunque enfatizó que el criterio central debe ser la integridad y cercanía con el pueblo.

PUBLICIDAD

Montiel aseguró que la “cuarta transformación”, proyecto político impulsado por López Obrador, es un proceso “irreversible” y sostuvo que el colectivo continuará impulsando políticas sociales, como los programas de bienestar que, dijo, han beneficiado a millones de mexicanos.

Finalmente, llamó a fortalecer la organización del partido en todo el país y a mantener la movilización política.

PUBLICIDAD

“Morena seguirá siendo el movimiento de las mayorías y de quienes luchan por mejorar la vida de los que menos tienen”, concluyó. EFE