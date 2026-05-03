Agencias

El Inter de Milán reconquista el Calcio con un 2-0 al Parma

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El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A 2025/2026 tras ganar (2-0) este domingo el Parma en la jornada 35 de la liga italiana, tres antes de que termine la temporada, con los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan.

El Inter, que ganó el título por última vez en 2024, se distanció en 12 puntos del defensor del trono Nápoles, que había empatado el sábado. Los de Milán solo necesitaban un punto y ganaron para celebrar el Scudetto 21º de la historia del club en San Siro.

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El técnico del Inter, Cristian Chivu, celebró su primer gran título como entrenador, tras haber ganado la Serie A tres veces como jugador del club. Un Inter que, de la mano de su exjugador, inició un nuevo ciclo exitoso levantando al club de la dura derrota (5-0) ante el PSG en la final de la Champions hace un año.

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