(Crónica) El Racing sigue su camino a Primera y Las Palmas se mantiene cerca

El Racing de Santander goleó (4-2) al Huesca para descontar la jornada 38 de LaLiga Hypermotion en su posición de líder y favorito al ascenso directo, mientras que la UD Las Palmas se colocó a dos puntos del segundo puesto con un 2-1 contra el Real Valladolid.

Los de José Alberto se fueron con un 0-1 en contra al descanso ante un Huesca que se jugaba la vida, pero en el segundo tiempo reaccionaron los locales en El Sardinero, con el efecto inmediato de la entrada de Asier Villalibre, autor del 1-1 en el 47'. Álvaro Mantilla y Andrés Martín dieron rienda suelta al Racing.

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Con todo, el Huesca, a tres puntos de la salvación, fue capaz de meterse en el partido, pero la expulsión, protestada por los visitantes, de Jesús Álvarez le costó la reacción. Los de Santander suman 72 puntos por los 68 del Deportivo, 67 del Almería y 66 de una Las Palmas que aguantó su buen momento en busca del ascenso.

El conjunto canario firmó la sexta victoria seguida en el Gran Canaria, gracias a los goles de Jesé y Estanis Pedrola, más el empuje de una grada local que sigue creyendo en el ascenso. El Valladolid, en mala racha cada vez que sale de Pucela, recortó por medio de Biuk a diez minutos del final, pero Las Palmas defendió una vez más su fortín.

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Mientras, en Anoeta, el Burgos no pudo (0-0) ante una Real Sociedad B que tuvo más ocasiones y que se quedó con un punto insuficiente para alejar la zona de descenso, del mismo modo que para el equipo castellano, que pierde la posición en el 'Top 6'.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 38 DE LALIGA HYPERMOTION.

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-Viernes.

Andorra - Albacete 0-1.

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Deportivo de La Coruña - Leganés 2-1.

Zaragoza - Granada 0-1.

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-Sábado.

Cultural Leonesa - Cádiz 2-2.

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Castellón - Córdoba 1-2.

Eibar - Málaga 2-4.

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-Domingo 3.

Racing de Santander - Huesca 4-2.

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Sporting de Gijón - Ceuta 1-2.

Real Sociedad B - Burgos 0-0.

Las Palmas - Valladolid 2-1.

-Lunes 4.

Almería - Mirandés 20.30.