Al menos dos muertos por una explosión en una vivienda de Bristol

Dos personas adultas han muerto en explosión ocurrida este domingo en Bristol, concretamente en la calle Sterncourt, según han confirmado la Policía de Avon y la de Somerset.

La detonación ocurrió sobre las 6.30 horas de la mañana del domingo. "La causa del incidente está siendo tratada como sospechosa y se ha declarado incidente grave. Dos personas adultas han muerto en sus domicilios", ha indicado la Policía.

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La Policía descarta por el momento un posible móvil terrorista ni busca a ningún sospechoso. "Ante el reciente cambio en el nivel de amenaza en Reino Unido nos gustaría insitir a la población que no estamos tratando esta cuestión como presunto incidente terrorista", ha indicado. "La investigación está en su primera fase, pero en este mometno no estamos buscando a nadie en relación con este incidente", han añadido.

La Policía define el "incidente grave" como "un acontecimiento o situación con una serie de consecuencias graves que requiere acciones especiales para su gestión con la participación de uno o más organismos de emergencia".

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