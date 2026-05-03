Agencias

Al menos dos muertos por una explosión en una vivienda de Bristol

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Dos personas adultas han muerto en explosión ocurrida este domingo en Bristol, concretamente en la calle Sterncourt, según han confirmado la Policía de Avon y la de Somerset.

La detonación ocurrió sobre las 6.30 horas de la mañana del domingo. "La causa del incidente está siendo tratada como sospechosa y se ha declarado incidente grave. Dos personas adultas han muerto en sus domicilios", ha indicado la Policía.

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La Policía descarta por el momento un posible móvil terrorista ni busca a ningún sospechoso. "Ante el reciente cambio en el nivel de amenaza en Reino Unido nos gustaría insitir a la población que no estamos tratando esta cuestión como presunto incidente terrorista", ha indicado. "La investigación está en su primera fase, pero en este mometno no estamos buscando a nadie en relación con este incidente", han añadido.

La Policía define el "incidente grave" como "un acontecimiento o situación con una serie de consecuencias graves que requiere acciones especiales para su gestión con la participación de uno o más organismos de emergencia".

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