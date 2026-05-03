Sinner: "No puedo compararme con Rafa, Roger o Novak; hicieron algo increíble"

Madrid, 3 may (EFE).- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, dijo este domingo que, a pesar de todos sus récords y triunfos, no puede compararse "con Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic porque hicieron algo increíble".

Sinner, tras ganar el Masters 1.000 de Madrid al superar en la final al alemán Alexander Zverev, destacó también que en el futuro ve jugadores a como el español Rafa Jódar o el belga Alexander Blockx como tenistas a tener en cuenta en el circuito.

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"En la final fue una actuación realmente muy buena por mi parte, muy sólida, con un buen servicio. Pero no me comparo con otros jugadores. Intento ser la mejor versión posible de mí mismo", dijo Sinner sobre si había una gran diferencia entre su nivel y el del resto de jugadores.

El italiano reconoció la relevancia de su triunfo en Madrid y en cinco Masters 1.000 este curso, pero afirmó que eso no le sitúa a la altura del 'big three'.

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"Significa mucho ganar cinco Masters 1.000. Al mismo tiempo, como siempre he dicho, no puedo compararme con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Lo que hicieron es algo increíble. No juego por estos récords, ni por récords en general. Juego para mí mismo. Juego para mi equipo, porque ellos saben lo que hay detrás", destacó.

"También para mi familia porque, a pesar del éxito que he tenido, nunca han cambiado su actitud hacia mí. Son unos padres sencillos y me siento muy seguro cuando estoy con ellos. Nunca hablamos de tenis cuando estoy en casa, así que tenemos una relación estupenda. No juego para otros récords. Como dije, lo que hicieron otros jugadores en el pasado, y Novak, sigue siendo increíble", insistió.

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A la pregunta de si, además de Carlos Alcaraz, hay algún jugador que pueda superarle, contestó: "Las cosas pueden cambiar rápidamente en cualquier situación. Hay jugadores magníficos y los jugadores intentan ganarte todos los días. La mayoría de las veces la presión está de mi lado. También tienes que lidiar con eso".

"Novak me ganó en Australia", continuó, "jugando un tenis excelente, un tenis increíble. No puedo predecir el futuro. No sé qué va a pasar. No sé cómo voy a llegar, física o mentalmente a los torneos más importantes".

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"Hay grandes jugadores, jugadores que conocemos, que parecen estar llegando, y de hecho ya están ahí. Alguien como Jódar, hace seis meses, nadie lo veía, y ahora está aquí, entre los nombres más importantes. Quizás en un par de meses aparezca un nuevo jugador", comentó.

"Blockx llegó a semifinales aquí", agregó, "y antes era un jugador bastante desconocido. Es muy difícil decirlo. Creo que hay jugadores con un gran potencial, todos. Hay que estar preparado. Hay que informarse. Con cada nombre que viene, hay que estar muy bien informado".

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