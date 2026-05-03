Antonelli gana el Gran Premio de Miami

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

Antonelli, de 19 años, logró su tercera victoria en la F1 -la tercera (seguida) del año- y fortaleció su liderato al ganar por delante de los dos McLaren, el del inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri, que acabaron la carrera en segunda y en tercera posición, respectivamente.

PUBLICIDAD

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó octavo, un puesto por delante del español Carlos Sainz (Williams).