Siete equipos luchan por los últimos dos cupos para cuartos de final en la liga colombiana

Bogotá, 2 may (EFE).- Internacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas luchan este domingo por los últimos dos cupos para los cuartos de final de la liga colombiana.

Para la siguiente fase del Torneo Apertura consiguieron anticipadamente su clasificación el Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Deportes Tolima y América de Cali.

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A la última jornada de la fase regular, Internacional llega en el séptimo lugar con 28 puntos; Santa Fe es noveno con 26; Cali, noveno con 26; Medellín, décimo con 16; Millonarios undécimo con 25; Atlético Bucaramanga, decimosegundo con 23, y Águilas Doradas decimotercero con 23.

Santa Fe e Internacional se enfrentarán en el estadio El Campín de Bogotá, a donde los anfitriones llegan golpeados tras haber perdido esta semana en su visita al Platense en la Copa Libertadores.

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El entrenador uruguayo Pablo Repetto está en la cuerda floja y sabe que una victoria puede garantizar su continuidad en el club capitalino, por lo que se espera que jueguen figuras como el veterano Hugo Rodallega, el extremo Omar Rodríguez Frasica, el centrocampista Daniel Torres y el portero Andrés Mosquera Marmolejo.

El Internacional, por su parte, lideró el torneo durante las primeras jornadas y cayó en un bache en el que duró siete partidos sin ganar, por lo que no pudo concretar anticipadamente su clasificación a cuartos.

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Los dirigidos por Ricardo Valiño contarán para este partido con toda su nómina, que incluye a jugadores como los uruguayos Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti, el central argentino Agustín Irazoque, y el portero venezolano Wuilker Faríñez.

El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, se jugará la clasificación en Ibagué, donde visitará al Deportes Tolima que posiblemente juegue con una nómina alterna porque ya aseguró su cupo en la los cuartos de final y tiene partido de la Copa Libertadores la próxima semana.

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Los Azucareros vienen de vencer 1-0 al América en el clásico caleño, con lo que se mantuvieron con vida. Para clasificar dependen de sí mismos, pues de ganar superarán a Internacional o Independiente Santa Fe.

Para conseguir la victoria, el Cali contará con sus mejores jugadores, entre los que están los argentinos Juan Ignacio Dinenno y Emmanuel 'Bebelo' Reynoso; el veterano atacante Avilés Hurtado; el central Felipe Aguilar, y el portero peruano Pedro Gallese, de notables actuaciones.

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El Medellín, por su parte, recibirá al Águilas Doradas y para clasificar deberá ganar y esperar que no ganen dos de los tres equipos que están por encima en la tabla.

Millonarios, entre tanto, se juega su última oportunidad de clasificar en la casa de Alianza y el Atlético Bucaramanga lo hará en Bogotá, donde visitará al Fortaleza.

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La jornada arrancó el viernes con la victoria 1-0 del Once Caldas sobre el Atlético Nacional con anotación de Luis Sánchez.

- Partidos de la jornada 19:

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02.05: Boyacá Chicó-Llaneros y Jaguares-Cúcuta Deportivo.

03.05: Alianza-Millonarios, DIM-Águilas, Deportes Tolima-Deportivo Cali, Independiente Santa Fe-Internacional, Fortaleza-Atlético Bucaramanga, América de Cali-Deportivo Pereira y Junior-Deportivo Pasto. EFE

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