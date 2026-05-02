Agencias

Regresan a Venezuela seis menores de edad en un "vuelo especial" desde Estados Unidos

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Caracas, 2 may (EFE).- Un total de seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un "vuelo especial" de repatriación desde Estados Unidos, informó este sábado el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Telegram, la cartera de Estado indicó que todos los repatriados recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

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En la publicación no se detalló qué aerolínea realizó el viaje ni añadió otros detalles.

El avión llegó este viernes según especificó en Telegram el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país.

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El retorno de los seis menores de edad fue producto de un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad del Estado venezolano y la Organización Internacional para las Migraciones, según Vuelta a la Patria.

El pasado miércoles, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó sobre la llegada de 208 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En un mensaje de Telegram, la cartera de Estado detalló entonces que en el vuelo llegaron 154 hombres, 28 mujeres y 26 menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025. EFE

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