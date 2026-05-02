Agencias

Organizaciones civiles congoleñas denuncian más de 100 muertos en tres ataques de las ADF en Ituri

Guardar
Imagen ZW4RNAIV3ZGZ3KQO5UZF3BUONQ

Más de un centenar de personas han muerto esta semana en tres poblaciones del este de República Democrática del Congo, según denuncian asociaciones civiles del país, como consecuencia de una nueva ola de ataques perpetrados por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas, extensión de Estado Islámico en el país africano y uno de los grupos armados más brutales del continente africano.

Los ataques comenzaron el pasado martes en el territorio de Djugu y alcanzaron a las poblaciones de Bassa, Mayalibo y Bayamabadjeri, según ha informado el coordinador de organización de la sociedad civil Vives, Dieudonné Litori, al medio local Kivu Morning Post. Siguiendo el patrón habitual de estos ataques, decenas de domicilios han sido incendiados por las ADF y los supervivientes han comenzado un éxodo para escapar de los asaltos.

PUBLICIDAD

Las autoridades congoleñas todavía no se han pronunciado sobre estos ataques en Ituri, base de operaciones de las ADF, aunque el grupo armado ha extendido sus asaltos a la vecina región de Kivu aprovechando el caos desatado por el conflicto principal que reina desde hace años en el país y enfrenta al Ejército congoleño y aliados contra las milicias del Movimiento 23 de Marzo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hamás rechaza iniciar segunda fase de acuerdo en Gaza sin que Israel complete la primera

Infobae

Arbeloa: "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid, se queda en el vestuario"

Arbeloa: "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid, se queda en el vestuario"

Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el oeste de Japón

Infobae

Los españoles podrán ver y votar en Eurovisión 2026 a pesar de la retirada de España, la primera vez en su historia

Los españoles podrán ver y votar en Eurovisión 2026 a pesar de la retirada de España, la primera vez en su historia

Alemania ve la retirada parcial de EEUU como una llamada a la acción europea por la seguridad colectiva

Alemania ve la retirada parcial de EEUU como una llamada a la acción europea por la seguridad colectiva