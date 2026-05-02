La OTAN pide aclaraciones a EEUU sobre la retirada de sus militares en Alemania

La Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha pedido a Estados Unidos que aclare los pormenores de su decisión de retirar a alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.

El Pentágono ha confirmado una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados en la Alianza Atlántica.

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Trump lleva años denunciando que Estados Unidos está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible para mantener en el mínimo sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga; una opinión que han disputado constantemente diferentes gobiernos europeos.

En redes sociales, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha confirmado que le ha llegado la noticia de la decisión y ahora mismo la alianza "está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre su posición de fuerzas en Alemania".

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En cualquier caso, el "ajuste", como lo llama Hart, "subraya la necesidad de Europa para seguir invirtiendo más en defensa" y "asumir una mayor parte de responsabilidad en la seguridad conjunta". Hart, en este sentido, ha recordado los "progresos" realizados hasta la fecha, en particular el "compromiso" de los aliados de EEUU para invertir el 5% de su PIB en Defensa, como se acordó el año pasado en la cumbre de La Haya.

"Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra capacidad de disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", ha concluido la portavoz.

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