Fundación Adecco lanza la III edición de Becas Proyecto Dorotea para estudiantes con altas capacidades y bajos recursos

La Fundación Adecco ha puesto en marcha la tercera convocatoria de las becas 'Proyecto Dorotea', que busca garantizar una atención integral a personas de 6 a 63 años, con certificado de Altas Capacidades Intelectuales (ACI) o que presentan excelencia académica (rendimiento sobresaliente, de 9 y 10, en todas las áreas curriculares), pero que no disponen de suficientes recursos para completar sus estudios.

Esta iniciativa fue impulsada gracias al legado solidario de Rosario Sáez Ruiz, quien decidió en vida promover este programa en memoria de su madre, Dorotea, como recuerdan desde la entidad, que enfatizan en que este proyecto tiene como objetivo ofrecer un apoyo económico, así como orientación personal, académica y laboral, para la realización de una formación orientada a mejorar las oportunidades de empleabilidad.

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Desde su puesta en marcha en 2024, el 'Proyecto Dorotea' ha beneficiado a 228 personas con Altas Capacidades Intelectuales o excelencia académica en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo académico, personal y profesional.

El proyecto se articula a través de la concesión de seis tipos de becas. Cuatro de ellas están orientadas a formación reglada, desde educación primaria, secundaria y Formación Profesional hasta estudios universitarios, máster o doctorado, con el objetivo de impulsar trayectorias académicas sólidas y alineadas con el desarrollo profesional de las personas beneficiarias.

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Las otras dos modalidades, de formación reglada o no reglada, se centran en itinerarios no lineales o con mayores barreras de acceso. Una está dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género. La sexta modalidad apoya a personas que han tenido que interrumpir o retrasar su formación por circunstancias personales, sociales o económicas, facilitando que puedan retomarla para mejorar su empleabilidad.

Para las Categorías 1, 2, 3, 5 y 6 se podrá acceder a través del Certificado de Altas Capacidades Intelectuales o Brillante Expediente Académico, mientras que para la Categoría 4, se podrá acceder, exclusivamente, a través del certificado de Altas Capacidades. El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 14 de abril hasta el 8 de junio, en la web del proyecto.

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"En España seguimos perdiendo talento por falta de identificación y acompañamiento especializado. El 'Proyecto Dorotea' nace precisamente para evitar que el talento se desaproveche por falta de recursos. Queremos que las personas con Altas Capacidades, independientemente de su situación económica, puedan acceder a las oportunidades necesarias para desarrollarse y aportar todo su valor a la sociedad. Reducir esta brecha no solo mejora trayectorias individuales, sino que fortalece el conjunto del tejido social y económico", explica el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

Este año, la convocatoria refuerza su enfoque en la empleabilidad, otorgando un mayor peso a las solicitudes de personas en edad laboral para quienes la formación pueda convertirse en una vía directa de acceso al empleo. Así, se pondrá especial énfasis en la orientación laboral, a través de asesoramiento individualizado para definir objetivos profesionales, identificar itinerarios formativos, desarrollar competencias para el empleo y facilitar la transición al mercado laboral.

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En el caso de menores, el acompañamiento se ampliará a sus familias y al entorno educativo y social, con el fin de asegurar que dispongan de las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo de su potencial.

"Sabemos que tener talento no siempre es suficiente cuando faltan oportunidades. Por eso, el Proyecto Dorotea no se limita a ofrecer una ayuda económica, sino que acompaña a cada persona de manera cercana, teniendo en cuenta su realidad personal, familiar y emocional. Nuestro objetivo es que quienes presentan Altas Capacidades, pero han tenido menos recursos, puedan desarrollar su potencial, transformarlo en talento y convertir ese talento en oportunidades reales de empleo", explica la directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo.

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58.540 ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En España, se contabilizan 58.540 estudiantes con Altas Capacidades Intelectuales, el 7% del total del alumnado con necesidades específicas de apoyo y apenas el 0,7% del total de estudiantes en España. No obstante, diversas estimaciones apuntan a que la cifra real podría ser significativamente mayor, ya que una parte de este alumnado continúa sin ser detectado y no recibe una respuesta educativa adaptada a su potencial, indican desde la fundación.

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El 61% del total del alumnado con ACI es hombre, mientras que el 39% son mujeres. La mayor presencia masculina en las estadísticas podría estar relacionada con una infradetección del talento femenino. No en vano, las niñas tienden a presentar perfiles más adaptativos al entorno escolar y, en ocasiones, moderan la expresión de sus capacidades, lo que puede retrasar su identificación. Esta menor visibilidad del talento femenino contribuye a que muchas mujeres sean detectadas en etapas más tardías, pese a presentar un potencial equivalente.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el 54% del alumnado identificado con Altas Capacidades Intelectuales. Esta distribución no implica necesariamente que existan más personas con ACI en estos territorios, sino que puede estar relacionada tanto con su mayor volumen de población escolar como con una mayor disponibilidad de recursos, protocolos y programas de detección que favorecen la identificación temprana, especifican desde Adecco.

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La fundación añade que la falta de identificación y de apoyos adecuados del alumnado con ACI puede generar desmotivación, aislamiento y un rendimiento académico por debajo del potencial, aumentando el riesgo de fracaso escolar o abandono temprano.

Estas dificultades tienden a extenderse a la edad adulta en forma de desajuste competencial, con perfiles altamente cualificados que desarrollan trayectorias profesionales por debajo de su nivel de especialización.

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Además, la fundación alerta de que, cuando las Altas Capacidades coinciden con una situación socioeconómica desfavorable, las barreras se intensifican, ya que el acceso a apoyos y a itinerarios formativos adecuados es más limitado. Esta doble vulnerabilidad reduce las oportunidades de desarrollo profesional e incrementa el riesgo de desaprovechamiento del talento.