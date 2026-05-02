Más Madrid critica "feudalismo con 'smartphone'" del viaje de Ayuso a México y Vox cree que "huye" de prioridad nacional

Más Madrid ha cargado este sábado contra el "feudalismo con 'smartphone'" que cree que proyecta el viaje de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a México, mientras que Vox cree que lo que "huye" del debate de la prioridad nacional.

Lo han planteado en la atención a los medios de comunicación antes del acto institucional por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, organizado por el Ejecutivo regional. Desde el mismo punto, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha trasladado su defensa del "muy importante" viaje en términos de económicos y de influencia.

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El objetivo del viaje es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha tachado de "provocación" al incluir un homenaje al conquistador Hernán Cortés cuando desde el Gobierno mexicano está pidiendo a España un "reconocimiento" por "todos los abusos cometidos durante la Conquista".

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"La agenda de Ayuso es coherente con ese plan. Es una agenda en la que no se va a encontrar con su homóloga en la Ciudad de Madrid y en la que no se va a encontrar con el Gobierno de México. Y esa es la relación que quiere construir Ayuso entre España y América Latina", ha espetado.

Considera que Ayuso proyecta una imagen de "metrópoli imperial con sus colonias" mas basado en un "feudalismo con 'smartphone'" que un "futuro deseable" para España.

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VOX: "VENDIENDO MADRID AL MEJOR POSTOR"

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reprochado que Ayuso "huya" a México cuando su partido lleva a la Cámara de Vallecas la prioridad nacional.

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"Huye cuando tiene que decidir a quién defiende. Diez días en México mientras muchos madrileños siguen esperando respuestas. ¿Por qué nunca le llegan ayudas a la maternidad, al transporte o a la vivienda?", ha cuestionado la portavoz parlamentaria, quien ha reclamado a la presidenta "más Vallecas y menos Ciudad de México, más Getafe y menos Miami".

Entiende, además, que el viaje de Ayuso va en la línea de "seguir vendiendo Madrid al mejor postor extranjero" y entiende que la apuesta de la presidenta es "someter Madrid a la invasión y al capital extranjero". Moñino ha afeado que se plantee la región como un "escaparate para los de fuera" y un "problema para los que quieren vivir" en Madrid.

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PP DEFIENDE EL VIAJE

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que el viaje de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México es "muy importante para seguir dando a la región esa dimensión global que quiere tener", a nivel económico y también en influencia.

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"Madrid es una región europea, pero es atlántica, es iberoamericana también y, por lo tanto, yo creo que estos viajes son de una extraordinaria utilidad", ha indicado, por lo que cree que el viaje va a ser "de utilidad para Madrid".