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El suizo Nico Müller logra en Berlín su primera victoria en Fórmula E

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Redacción Deportes, 2 may (EFE).- El suizo Nico Müller (Porsche) logró este sábado su primera victoria en el Mundial de Fórmula E al ganar la séptima carrera de 2026, disputada en el aeropuerto Tempelhof de Berlín.

Müller, de 34 años, ganó en la capital alemana con 4.798 segundos de ventaja sobre el neozelandés Nick Cassidy (Citroën Racing) y 5.252 sobre el actual campeón, el británico Oliver Rowland (Nissan).

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El piloto suizo subió por fin al escalón más alto del podio en su sexagésima novena carrera y tras haber liderado el mayor número de vueltas esta temporada antes de la séptima ronda.

Otro suizo, Edoardo Mortara, lidera la general del Mundial tras clasificarse cuarto en Berlín. Suma 87 puntos, cuatro más que alemán Pascal Wehrlein (Porsche), decimonoveno este sábado, y 12 de margen sobre Müller.

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Este domingo Berlín acoge la octava carrera del certamen. EFE

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