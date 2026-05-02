El gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán se apartan del cargo por presuntos vínculos con el 'narco'

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de la capital estatal, Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, han anunciado esta pasada noche que dejarán temporalmente sus respectivos cargos después de que la Fiscalía de México anunciara el comienzo de una investigación contra ambos, impulsada desde Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Rocha Moya ha comparecido a última hora del viernes en un discurso televisado para confirmar que ha pedido al Congreso del Estado la llamada "licencia temporal" que representa su abandono provisional de funciones tras desmentir las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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El nombre del gobernador apareció en un testimonio del detenido líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, publicado el 11 de mayo de 2024.

Zambada aseguró en su declaración que su captura en julio de ese año fue producto de una emboscada que le tendió Joaquín Guzmán, hijo del capo de capos Joaquín 'Chapo' Guzmán, bajo la excusa de un encuentro en el que presuntamente iba a arreglar diferencias entre Rocha Moya y el exalcalde de Culiacán Héctor Cuen Ojeda, quien acabó asesinado en un presunto atraco.

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La acusación estadounidense va más allá y esgrime a las claras que Rocha fue elegido gobernador en 2021 con la ayuda de 'Los Chapitos', la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Guzmán.

En su comparecencia, Rocha Moya ha negado de manera tajante toda vinculación con el 'narco'. "Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones", ha asegurado antes de dirigirse a su familia y a los sinaloenses: "A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran".

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El alcalde, por su parte, también ha sido acusado en la investigación de las autoridades del Distrito Sur de Nueva York por "conspiración de importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos".