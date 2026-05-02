0-0. Ni Como ni Nápoles concretan y el Inter saborea el 'Scudetto'

Roma, 2 may (EFE).- El Como 1907 y el Nápoles empataron este sábado en un partido en el que el conjunto del español Cesc Fàbregas demostró nuevamente su competitividad ante un gigante como el Nápoles, aunque ninguno logró concretar, lo que deja al Inter de Milan a solo un punto de conquistar el 'Scudetto'.

Fàbregas es el más querido por la afición, que no duda en mostrar su apoyo con pancartas con su rostro. Sueñan con clasificar a la Liga de Campeones y están a solo dos puntos, pero este sábado se enfrentaron a un equipo que ocupa la segunda posición y que busca asegurar su plaza, sobre todo con el Inter a un paso de coronarse campeón de liga.

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Fue un duelo físico, con una constante búsqueda de espacios, pero ninguno de los dos equipos logró asegurarse los tres puntos. El equipo que lleva el nombre del lago de la ciudad dejó claro su mensaje, mostrando una vez más sus colmillos al enfrentarse a gigantes, en este caso, al vigente campeón, con un juego superior.

Desde el inicio del partido, la iniciativa fue del Como, fiel al estilo impuesto por el técnico español, que tanta expectación está generando en Italia. Verticalidad, pases al espacio, capacidad para generar y construir juego, y mucha movilidad. El Nápoles, en cambio, apostó por el contraataque, con la velocidad de Alisson Santos como principal arma.

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Pero ninguno concretó. El Como tuvo varias claras, con Milinjovic Savic como muro que evitó el gol de los de Fàbregas. El Nápoles, a través de Politano y Santos, intentó sin éxito generar peligro sobre el conjunto local.

La segunda parte fue similar. Los de Antonio Conte resistiendo el juego del Como, que tampoco encontraba huecos claros. Nico Paz, en su línea, lideraba el juego y se imponía con claridad al centro del campo del Nápoles, aunque a partir del minuto 70 el partido se transformó en una batalla física más que en un duelo de calidad.

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Fàbregas apostó por buscar el gol de la victoria con un triple cambio de españoles en el minuto 80, con la entrada de Álvaro Morata, Jesús Rodríguez y Alberto Moreno. No fue suficiente, o igual las sustituciones llegaron tarde y el partido acabó 0-0.

El Como viajará la próxima semana a Véneto en su lucha por los puestos de la Liga de Campeones, donde se enfrentará a un Verona ya descendido.

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Mientras que el Nápoles recibirá al Bolonia en casa, con la posibilidad matemática de que el Inter haya ganado el 'Scudetto', ya que solo necesita un punto esta jornada para asegurar el título.

0 – Como 1907: Butez, Smolcic, Carlos, Ramon, Valle (Moreno, m.80); Da Cunha (Sergi Roberto, m.86), Perrone; Baturina (Rodríguez, m.80), Paz, Diao (Vojvoda, m.86); Douvikas (Morata, m.80).

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0 – Nápoles: Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani (Spinazzola, m.79), Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne (Anguissa, m.60), Santos, Hojlund.

Árbitro: Michael Fabbri. Mostró tarjeta amarilla a Jacobo Ramón (m.69) y a Fàbregas (entrenador, m.77) por parte del Como 1907; a Politano (m.89) por parte del Nápoles.

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Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de Como (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio por la muerte del expiloto de Fórmula Uno ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, Alex Zanardi.