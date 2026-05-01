Ya disponible el Modo Xbox para PC con Windows 11

Xbox ha comenzado a implementar el modo Xbox para PC con Windows 11, de manera que los usuarios podrán obtener una experiencia de juego similar a la consola y optimizada para la navegación con mando en sus ordenadores, incluido el formato de sobremesa, portátiles o tabletas.

Conocida inicialmente como experiencia de pantalla completa de Xbox (FSE), que se comenzó a implementar para las consolas portátiles de mano 'handheld' impulsadas por el sistema operativo Windows 11, la compañía introdujo esta opción como versión preliminar para los ordenadores y tabletas en noviembre del pasado año.

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Ahora, con la idea de ofrecer una experiencia más inmersiva y la sensación de la consola en PC, Xbox ha anunciado la llegada del modo Xbox para PC con Windows 11, que ya se ha comenzado a implementar oficialmente en mercados seleccionados.

Por tanto, los usuarios ya pueden obtener una experiencia Xbox inspirada en las consolas directamente en su ordenador portátil, de sobremesa o en sus tabletas, facilitando el acceso a sus juegos en cualquier dispositivo de forma optimizada.

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Concretamente, como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog, el modo Xbox cuenta con una interfaz específica que, basándose en las consolas, pone la biblioteca de juegos y los títulos más utilizados al alcance de la mano de los usuarios, con una navegación optimizada para mando.

Además, este modo minimiza las distracciones en segundo plano al mostrarse la interfaz de consola. No obstante, los usuarios pueden alternar entre el modo Xbox y el escritorio de Windows 11 en cualquier momento.

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Igualmente, la tecnológica ha subrayado que, al estar basado en Windows, se conserva "la flexibilidad y la libertad de los juegos de PC", al tiempo que impulsa jugar de una forma más inmersiva, pasando de la consola al ordenador fácilmente.

Para obtener el modo Xbox en el PC, los usuarios deberán abrir la configuración de su ordenador, seleccionar 'Windows Update' y activar la opción de "recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles". Una vez la actualización esté disponible en el dispositivo, se podrá acceder al modo Xbox directamente desde el PC y comenzar a jugar. Igualmente, estas actualizaciones se están implementando gradualmente.

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"El modo Xbox representa un paso más en nuestro esfuerzo por lograr una experiencia Xbox consistente en todas las pantallas, ofreciéndote además más opciones sobre cómo y dónde jugar", ha sentenciado la compañía.