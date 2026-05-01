El Primero de Mayo reúne en Francia a entre 158.000 y 300.000 manifestantes, como en 2025

(Actualiza con cifras oficiales y más declaraciones)

París, 1 may (EFE).- El Primero de Mayo reunió este viernes en los en los 320 actos organizados en Francia a entre 158.000 y 300.000 manifestantes, según las cifras facilitadas por la Policía francesa y los sindicatos, respectivamente, una afluencia simular a la Fiesta del Trabajo de 2025.

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La jornada se celebró el mismo día de la entrada en vigor temporal del criticado acuerdo UE-Mercosur, que pasó, sin embargo, relativamente desapercibido en las protestas, más centradas en pedir una subida de salarios para hacer frente al aumento de los precios de la energía y el repunte de la inflación.

Las fuerzas sindicales también criticaron el proyecto de ley, impulsado por la derecha y el centro macronista, para liberalizar las aperturas de las panaderías y las floriculturas el 1 de mayo, una medida que las centrales consideran va contra el derecho de descanso del trabajador.

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La izquierda atacó, por su parte, al Gobierno francés por no aplicar un impuesto extraordinario a empresas como la petrolera TotalEnergies, que presentó esta semana unas ganancias inéditas beneficiada por el aumento del precio del barril debido al cierre del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI), abogó por la nacionalización de TotalEnergies, una de las principales petroleras mundiales.

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"Si Total hubiera seguido nacionalizada, habría 30.000 millones más en las arcas del Estado en cinco años, y 100.000 millones en diez años. Vamos, pasen por caja, tienen los medios para hacerlo. Total no se va a hundir", arengó Mélenchon, quien dio a entender que volverá a presentarse como candidato presidencial en menos de un año, en el que sería su cuarto intento.

La principal manifestación fue la de París, que recorrió los casi 3 kilómetros entre la plaza de la République y la de Nation, y en la que participaron 24.000 personas, según la Policía, o 100.000, de acuerdo con el sindicato CGT, uno de los principales en Francia junto a la CFDT.

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A la llegada en Nation, hubo momentos de tensión, con enfrentamientos entre los policías y manifestantes.

En las protestas de Lyon, se confirmaron cuatro arrestados -acusados de lanzar proyectiles contras las fuerzas del orden-, mientras que en la de Nantes dos policías resultaron heridos.

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El líder del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, fue hostigado en la protesta de Amiens (norte) con el lanzamiento de harina por parte de miembros de una pequeña organización comunista libertaria, que acusan a esa formación de haber abandonado las luchas populares.

Agrupación Nacional (RN), la formación de ultraderecha de Marine Le Pen y el partido que más voto obrero recibe en Francia, también celebró el Primero de Mayo con un mitin multitudinario en la pequeña ciudad de Mâcon (este), en el que además de ella intervino su delfín, Jordan Bardella.

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Le Pen está pendiente de una decisión judicial en julio para saber si resulta inhabilitada en un proceso de malversación de fondos públicos.

Si la condena se confirma, Marine Le Pen cederá el testigo de la candidatura a las presidenciales de mayo de 2027 a Bardella, de 30 años.

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En su largo discurso, Bardella, al que vitorearon como futuro presidente, criticó duramente la puesta en marcha provisional del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

"Tras diez años de macronismo, nuestros agricultores están de rodillas, las explotaciones desaparecen y toda una profesión vive en precario", criticó Bardella, en alusión a la previsible entrada masiva de productos agrícolas procedentes, sobre todo, de Brasil y Argentina. EFE

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