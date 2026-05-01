Luis Ángel Maté y Tessa Kortekaas conquistan la Skoda Titan Desert Morocco 2026

El español Luis Ángel Maté (KH7) y la neerlandesa Tessa Kortekaas (Massi ISB Sport) se han proclamado este sábado ganadores de la Skoda Titan Desert Morocco 2026 tras la disputa de la sexta y última etapa, de 74 kilómetros y 609 kilómetros de desnivel entre las localidades de Merzouga y Maadid y en la que se impusieron Josep Termens (Massi ISB Sport) y la propia Kortekaas.

De esta manera, los dos corredores consiguen imponerse en una carrera en la que se auparon al liderato desde la etapa inicial; el 'Lince' supo administrar su ventaja frente a sus rivales, mientras que la neerlandesa ha arrasado frente al resto de competidoras ganando todas las etapas con autoridad.

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"He querido homenajear a Andrey Amador en meta. No ha estado este año con nosotros físicamente, pero nos hemos acordado de él cada día. Te lo dedico, Andrey", señaló Maté, dedicándole el triunfo al ganador de la edición de 2025.

Además, Kortekaas, ganadora de la Titan Desert en 2023 y 2024, ha conseguido entrar en tercera posición en la etapa global y ha finalizado séptima de la general absoluta, dos éxitos que ninguna otra corredora había logrado nunca frente a los hombres. "Sin duda, ha sido mi mejor Skoda Titan Desert Morocco. Me he sentido muy bien y ha sido increíble ganar como he ganado. No tengo palabras", apuntó Kortekaas.

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Este sábado, la cabeza de carrera fue muy agrupada y rodó a un ritmo tranquilo, hasta que llegado el kilómetro 50 Tessa Kortekaas, Jonathan Castroviejo y Josep Termens decidieron probar un recorte en el recorrido que tuvo éxito, rompiendo la carrera.

Los tres apuraron para luchar por la etapa, con Kortekaas tratando de convertirse en la primera mujer en ganar una etapa absoluta. Finalmente, Termens conquistó el triunfo al esprint frente a Castroviejo (2:55:18), mientras que la neerlandesa entró a 15 segundos de ambos.

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El podio masculino lo encabezó Maté, con el portugués Bruno Rosa (Vasconha BTT Vouzela) segundo a algo menos de diez minutos y el también español Vicente Quiles (KH7) en el tercer cajón. En mujeres, Kortekaas arrasó con más de dos horas de ventaja sobre la segunda clasificada y vencedora de 2025, la española Pilar Fernández (KH7), y más de siete sobre la tercera, la checa Petra Planickova (Auto Pokorny Cyling Team).

Durante seis días, casi medio millar de ciclistas han recorrido 589 kilómetros con más de 6.000 metros de desnivel por medio de dunas, montañas, desierto y tramos sin ruta marcada.

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