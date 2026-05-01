La francesa Magou Doucouré ya está "consciente y estable" tras desplomarse en un partido del Hamburgo

La futbolista francesa Magou Doucouré, defensa del Hamburger SV, ya se encuentra "consciente y estable" pese a desplomarse este viernes tras un partido de su equipo en casa ante el FC Union Berlin, correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga Femenina y saldado con derrota de las locales por 0-1.

"Nuestra jugadora se ha desplomado tras el partido en casa de hoy y ha sido atendida médicamente aún en el campo. Al salir del estadio en la ambulancia, ya estaba nuevamente consciente y estable. Magou será ahora examinada de forma preventiva en el UKE", indicó el Hamburgo desde la red social X, aludiendo también al traslado de Doucouré al hospital.

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"Agradecemos a todos los ayudantes, fans y al FC Union Berlin por el apoyo y deseamos a Magou una rápida y buena recuperación", completó la entidad hamburguesa su mensaje de tranquilidad en redes sociales.