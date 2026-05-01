Norris interrumpe el dominio de Mercedes con poca mejora de Sainz y Alonso

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se hizo con la pole para la carrera Sprint de este sábado en el Gran Premio de Miami (Estados Unidos) y cortó así el dominio de Mercedes en la cuarta cita del Mundial, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso sufrieron sin ver excesiva mejora en Williams y Aston Martin.

Norris se quedó esa primera plaza con un tiempo de 1:27.869 por delante del líder del Campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), y de su compañero Oscar Piastri. El inglés, vigente campeón del mundo, demostró que, después de un mes de parón sin carreras, los de 'papaya' sí aprovecharon el tiempo.

PUBLICIDAD

Entre los cambios del reglamento y las mejoras en distintos equipos, el Gran Circo cambió de tercio tras la superioridad de Mercedes en las tres carreras anteriores. Esta vez, las flechas plateadas no tuvieron protagonismo desde los libres que dominó Charles Leclerc. El de Ferrari se tuvo que conformar con el cuarto puesto por la tarde, por delante de Max Verstappen (Red Bull).

El otro Mercedes, de George Russell, solo pudo ser sexto, fallando al asalto definitivo por la pole como le ocurrió a Lewis Hamilton (Ferrari). El esperado baile de posiciones no lo fue para Carlos Sainz, quien saldrá 15º después de caer en la SQ2. "Estamos tres pasos por detrás de donde deberíamos estar, cada vuelta. No estoy contento con esto, no puede ser, después de una hora y media de práctica y seguimos así", lamentó el madrileño por radio.

PUBLICIDAD

Igualmente, a Alonso también se le escuchó frustrado con la cruda realidad de que, la famosa actualización de Honda para mejorar las vibraciones de su Aston Martin, no fue tanto. El primer mensaje por radio del doble campeón del mundo fue negativo, aunque después reconoció a los medios de la F1 algo de "menos vibraciones".

Con todo, el monoplaza del español, centrado en ese problema, no llevó mejoras a Miami, como tampoco a Japón antes del parón, con lo que se vio muy lejos del resto, como temía en la previa. Alonso y su compañero Lance Stroll partirán penúltimo y último.

PUBLICIDAD