El Parlamento de Azerbaiyán corta su cooperación con la Eurocámara

El Parlamento de Azerbaiyán ha aprobado este viernes cortar la cooperación con la Eurocámara en respuesta a una resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo, un texto que ha llevado a Bakú a convocar a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, Marijana Kujundzic, para trasladarle además una firme condena.

El legislativo ha aprobado así una propuesta para detener la cooperación con el Parlamento Europeo y poner fin a su participación en la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Azerbaiyán por sus "actividades antiazeríes", con lo que la delegación azerí ante el organismo dejará de participar en sus actividades, según la agencia Azertag.

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Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha convocado a Kujundzic para protestar por las críticas "infundadas y sesgadas" en la resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo, antes de subrayar que el documento "distorsiona la realidad, contradice los principios de objetividad y las obligaciones de respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados".

La cartera ha explicado en un comunicado que "la adopción de esta postura por parte del Parlamento Europeo afecta negativamente al proceso de normalización en la región, así como a la posibilidad de unas relaciones entre Azerbaiyán y la UE", después de que el documento criticara la "injusta detención" de armenios en Nagorno Karabaj y denunciara otros actos de Bakú en la zona, reintegrada en 2023 tras una ofensiva militar.

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En este sentido, ha hecho hincapié en que "pese al plan de reintegración presentado en 2023, en línea con la Constitución de Azerbaiyán, los residentes armenios abandonaron la región de forma voluntaria", en referencia a la huida hacia Armenia de la práctica totalidad de la población de Nagorno Karabaj, lo que fue descrito por Ereván como una limpieza étnica.

"Los llamamientos a la liberación de personas de origen armenio, presentados como 'prisioneros de guerra', es legalmente inaceptable", ha afirmado el ministerio, que ha tildado además de "completamente infundadas e inaceptables" las denuncias sobre "destrucción de patrimonio cultural y religioso" armenio en la citada región.

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El texto de la resolución del Parlamento Europeo, aprobada en apoyo a Armenia, reitera su apoyo a "los derechos de los armenios de Nagorno Karabaj, incluida la protección de su identidad, propiedades y patrimonio cultura, y su derecho a un retorno seguro, sin obstrucciones y digno bajo garantías internacionales adecuadas".

Asimismo, pide que "los responsables de la destrucción de patrimonio cultural y religioso armenio rindan cuentas" y condena "la detención injusta de prisioneros de guerra armenios, detenidos y rehenes por parte de Azerbaiyán", al tiempo que reclama su "liberación inmediata e incondicional".

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Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur reintegrado en Azerbaiyán tras la ofensiva de 2023, que siguió a las guerras de 1998 y 2020. Hasta entonces, la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.