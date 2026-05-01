Detenidos por conducir peligrosamente un coche robado en Palma y huir de la policía

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, de origen marroquí y brasileño, por supuestamente robar un coche y conducir de manera temeraria y sin carné.

Según han informado en un comunicado, varias patrullas de la Unidad de Motos de la Policía Nacional mientras se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia por el centro de Palma, sorprendieron a un varón a bordo de un vehículo circulando de forma temeraria por las calles del polígono de Levante.

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Los agentes observaron como el conductor hacía caso omiso a las marcas y señales viales, poniendo en grave peligro a los demás usuarios y viandantes, por lo que lo interceptaron.

El conductor, al advertir la presencia de los indicativos policiales, aceleró la velocidad con la clara intención de huir, momento en que se inició una persecución por los alrededores de la calle Manacor.

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Durante la persecución el conductor mantuvo una actitud violenta y agresiva hacia los agentes, llegando a realizar varias frenadas bruscas, con la intención de hacer colisionar a las patrullas. Así, realizó cambios de sentido prohibidos y circuló por la acera obligando a varios peatones a esquivar para no ser atropellados.

Minutos después, el conductor frenó en seco el vehículo y emprendió la huida a pie, aunque fue interceptado a los pocos metros.

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Asimismo, los policías advirtieron que el vehículo que conducía el presunto autor había quedado bloqueado contra un muro por la parte del copiloto y en el interior había una mujer.

Iniciadas las gestiones de identificación de los dos ocupantes del vehículo, se confirmó que el varón que conducía no tenía permiso de conducir. Paralelamente, a través del 091, se comprobó que el pasado lunes el vehículo que ambos ocupaban había sido denunciado como robado cerca del polígono de Levante.

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Confirmados los hechos, los agentes detuvieron a la pareja como presuntos autores de un delito de hurto de vehículo y contra la seguridad vial y fueron trasladados a dependencias policiales.