Acusado de intento de asesinato el agresor de dos judíos en un barrio de Londres

Londres, 1 may (EFE).- El hombre de 45 años que acuchilló el miércoles a dos ciudadanos judíos en el norte de Londres ha sido acusado de intento de asesinato y de estar en posesión de un arma blanca en un lugar público, informó este viernes la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés).

Se trata de Essa Suleiman, que hoy deberá comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, donde un juez le presentará formalmente los cargos -dos de intento de asesinato y uno de posesión de arma blanca- en relación con el ataque ocurrido en plena calle en el barrio londinense de Golders Green.

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La comandante de la Met Helen Flanagan, jefa de la Unidad Antiterrorista de Londres, que lidera la investigación, señaló en la nota que las fuerzas del orden están decididas "a que se haga Justicia para las víctimas y, ahora que se ha imputado a una persona, insto a todos a evitar cualquier especulación sobre este caso para que la justicia siga su curso".

Este incidente antisemita ocurrió después de otros ataques en las últimas semanas contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo, también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

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Esta situación obligó al Gobierno a elevar ayer el nivel de amenaza terrorista contra el país de "considerable" (posibilidad de un ataque terrorista) a "grave" (altamente probable de un ataque).

La ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido a la población que se mantenga "alerta" en su día a día y que informe de cualquier preocupación a las autoridades policiales.

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Unos 300 miembros de la comunidad judía en el Reino Unido se congregaron anoche frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para exigirle un "plan serio" de protección tras los crecientes ataques antisemitas en el país. EFE