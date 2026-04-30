Planas destaca el acuerdo con Mercosur para impulsar las exportaciones del jamón y reforzar su liderazgo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves la "gran oportunidad" que supone el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para el sector jamonero español. Un acuerdo que, como ha recordado, entra en vigor de forma provisional el 1 de mayo y "permitirá eliminar los aranceles a la carne de cerdo y productos cárnicos de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores".

El ministro ha clausurado en Granada el XIII Congreso Mundial del Jamón, evento consolidado, según Planas, como foro de referencia para el sector. El ministro ha destacado que el acuerdo con Mercosur incluye la protección de denominaciones de origen como Guijuelo, Jabugo, Dehesa de Extremadura, Jamón de Teruel y Los Pedroches, lo que refuerza el posicionamiento internacional del jamón español.

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"Se trata de una oportunidad que debemos aprovechar para seguir ampliando nuestra presencia en los mercados exteriores", ha afirmado el ministro, quien ha destacado además que países como Brasil se abren ahora a los productos curados españoles.

UN MOTOR DE LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

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El ministro ha puesto en valor el peso estratégico del sector porcino en España, donde el jamón curado "juega un papel muy importante" dentro del conjunto de la industria agroalimentaria. En 2025, la producción alcanzó las 317.000 toneladas, con cerca de 1.500 plantas repartidas por todo el territorio.

Este volumen consolida a España como uno de los principales referentes mundiales del sector. Cada año se producen en torno a 47 millones de piezas, de las cuales aproximadamente 17 millones corresponden a jamones y paletas ibéricas.

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Planas también ha destacado el papel de las figuras de calidad diferenciada, ocho en total, que, según ha considerado, constituyen "uno de los elementos de identidad del sector agroalimentario más importante que tenemos en España", especialmente relevantes en los mercados internacionales.

Las exportaciones de jamones y paletas curados alcanzaron en 2025 cerca de 800 millones de euros, con un crecimiento del 9,2%, lo que evidencia el potencial de expansión exterior del sector.

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GARANTÍA SANITARIA Y APERTURA DE MERCADOS

Para sostener este dinamismo exportador, el ministro ha subrayado la importancia de preservar un sólido estatus sanitario. En relación con los focos de peste porcina africana detectados recientemente, ha trasladado un mensaje de prudencia y responsabilidad, al tiempo que ha asegurado que "tenemos un estatus muy alto de sanidad animal y hay que preservarlo".

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Ha recordado que los casos se circunscriben a fauna silvestre y que se está actuando con rigor para su control y erradicación. Gracias a la aplicación de las medidas de regionalización y al trabajo coordinado con las autoridades europeas e internacionales, se mantienen abiertos la gran mayoría de los mercados exteriores.

CALIDAD DEL IBÉRICO Y CONFIANZA DEL SECTOR

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El ministro ha puesto en valor el sector del ibérico como uno de los grandes elementos diferenciales del jamón español. "El futuro del ibérico pasa por seguir apostando por la calidad, la diferenciación y la información al consumidor", ha señalado.

En relación con la norma de calidad del ibérico, en vigor desde 2014, ha recordado que fue un instrumento clave para ordenar el mercado y reforzar la confianza del sector, al permitir mejorar la trazabilidad y la identificación de las producciones de calidad.

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Por ello, ha apelado al diálogo y al consenso ante cualquier posible revisión, con el objetivo de preservar un marco que ha aportado estabilidad y seguridad.

INNOVACIÓN, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

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El ministro ha subrayado que el Gobierno de España está acompañando al sector jamonero con medidas concretas. En el ámbito de la innovación y la sostenibilidad, el ministerio está movilizando más de 300 millones de euros en inversiones para la agricultura y ganadería de precisión, mejora de la eficiencia energética y refuerzo de la bioseguridad.

A ello se suma el impulso del Perte Agroalimentario, que ha canalizado más de 270 millones de euros en apoyo a la industria alimentaria, así como diversas acciones de promoción exterior. Entre estas iniciativas destacan los Premios Alimentos de España, la participación en ferias internacionales y campañas institucionales orientadas a reforzar la imagen de España como potencia agroalimentaria.

En este sentido, el ministro ha recordado que "somos una de las grandes potencias agroalimentarias del mundo" y ha mostrado su confianza en que este Congreso del Jamón contribuya a seguir impulsando el sector y que sea "una oportunidad para continuar desarrollando" el liderazgo del jamón español en los mercados internacionales.