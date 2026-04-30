Merz destaca la aportación "indispensable" del Ejército de Alemania a la OTAN tras las críticas de Trump

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha destacado este jueves la aportación "indispensable" del Ejército alemán a la OTAN tras las críticas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación "transatlántica" ante la situación geopolítica actual.

En una visita a instalaciones de las Fuerzas Armadas alemanas en el municipio de Munster, en el norte del país, Merz ha asegurado que las tareas realizadas por la Bundeswehr alemana "son impresionantes y constituyen una contribución importante e indispensable para una OTAN fuerte y unida".

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Aunque ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Trump, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de disminuir el número de tropas estadounidenses destinadas en Alemania, Merz ha asegurado que las labores de las fuerzas alemanas pueden apreciarse en muchas otras zonas "de importancia estratégica" en el país.

"Esto se realiza en estrecha cooperación con Estados Unidos y los socios de la alianza transatlántica", ha recalcado, al tiempo que ha expresado que los trabajos se realizan "codo con codo, en beneficio mutuo y con un profundo espíritu de solidaridad".

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El anuncio Trump, por contra, se produce tras las duras críticas vertidas contra Merz en respuesta a la opinión del canciller alemán sobre la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Los iraníes son, al parecer, más fuertes de lo que se pensaba, y los estadounidenses, al parecer, tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones", había manifestado Merz a principios de semana durante un debate con estudiantes en Alemania.

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