La presidenta de CICR, recibida por autoridades de Irán, pide un alto el fuego duradero

Ginebra, 30 abr (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, subrayó este jueves la necesidad de un alto el fuego duradero y "una solución política" para la guerra en Irán, tras ser recibida en Teherán por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, y otras autoridades.

"Seis semanas de hostilidades arrastraron a Irán y Oriente Próximo a una guerra devastadora para los civiles y la infraestructura. Cualquier retorno a un conflicto con igual intensidad y escala será catastrófico para millones", indicó Spoljaric en un comunicado.

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En la capital iraní, la presidenta de CICR también se reunió con los viceministros de Asuntos Exteriores Kazem Garibabadi y Saeed Khatibzadeh, así como con el presidente de la Media Luna Roja, Pir Hossein Kolivand, y el jefe del Comité de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor, el general de brigada Seyed Mohammad Bagherzadeh.

Spoljaric destacó que el alto el fuego iniciado el 8 de abril ha permitido intensificar la asistencia humanitaria, incluyendo los primeros envíos de CICR a territorio iraní desde países vecinos como Turquía.

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"El coste humanitario de una región en guerra es algo que el mundo no puede asumir, millones de vidas dependen de que se respete el derecho internacional humanitario y se garantice la protección de los civiles", destacó la presidenta.

Con la visita, CICR busca vías para brindar un mayor apoyo a la Media Luna Roja de Irán, que ha perdido en la guerra a cuatro trabajadores en acto de servicio. EFE

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