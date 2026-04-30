La petrolera estatal de Bolivia invertirá 9,8 millones de dolares en el puerto chileno de Arica

La Paz, 30 abr (EFE).- La petrolera estatal boliviana YPFB invertirá 9,8 millones de dolares en el puerto chileno de Arica, donde opera una terminal con ductos para la importación a Bolivia de crudo o combustibles derivados, informó este jueves una fuente de la compañía.

El gerente general de YPFB Transporte, Oscar Guzmán, dio la información en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026, realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus subsidiarias, en la ciudad oriental de Santa Cruz.

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El ejecutivo agregó que las inversiones se realizarán en el proyecto 'Reversa Ossa 2', que une con un oleoducto el puerto de Arica (en el norte chileno) con la localidad altiplánica boliviana de Charaña.

Según la explicación, YPFB Transporte, la subsidiaria encargada de la administración de gasoductos y oleoductos del país, invertirá este año un total de cincuenta millones de dólares, de los que 9,8 millones serán destinados al puerto chileno.

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Guzmán dijo que la inversión es un desafío, al tratarse de una operación en el extranjero.

Las autoridades bolivianas impulsan este proyecto para realizar una importación más eficiente ante los problemas de abastecimiento y calidad de los combustibles que afronta Bolivia y que han generado protestas de sectores como el transporte.

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A principios de mes, el Gobierno boliviano denunció la existencia de una "mafia internacional" que operaba en Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel, que generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares a Bolivia.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y en Santiago de Chile.

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No obstante, ambos países viven un acercamiento con los nuevos gobiernos de los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast, que buscan abordar proyectos de cooperación para el desarrollo bilateral, entre ellos la mejora de las condiciones de importación de combustibles para el mercado boliviano.