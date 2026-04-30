Rodríguez cree que reanudación de vuelos con EEUU se debe a agenda diplomática respetuosa

Caracas, 30 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró que la reanudación de vuelos con Estados Unidos, que se concretó este jueves con la llegada de un avión de American Airlines al país suramericano, se debe a una agenda diplomática bilateral con base en el respeto y el diálogo.

"Hoy llegó, después de 7 años, el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias a la agenda diplomática entre dos Gobiernos que decidieron poner su mejor empeño en base al respeto, sentarse a dialogar y avanzar", subrayó Delcy Rodríguez durante el cierre en Caracas de una peregrinación nacional que empezó el pasado 19 de abril contra las sanciones.

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El avión de American Airlines, proveniente de Miami, llegó a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas.

Previo al aterrizaje, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, consideró que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos, algo que calificó como un "hito histórico".

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Por su parte, la ministra venezolana de Transporte, Jacqueline Faria, indicó que se espera que "más de 100.000 pasajeros" viajen al año con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un "eje de conexión" en la región.

"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", aseguró Farias.

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La ruta tendrá una frecuencia diaria entre el aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami, pero a partir del próximo 21 de mayo serán dos vuelos al día, informó American Airlines. EFE

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