La investigación apunta al móvil económico en el asesinato del empresario Jesús Tavira

La investigación de la Policía Nacional apunta al móvil económico como hipótesis del asesinato del empresario Jesús Tavira, de 63 años, cuyo cadáver fue hallado enterrado este martes a más de dos metros de profundidad en un aljibe de una vivienda de la pedanía de El Bacarot, en la ciudad de Alicante, en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo.

Según ha podido saber Europa Press por fuentes cercanas al caso, los agentes han centrado las pesquisas en desavenencias económicas, que habrían sido por "pocos" miles de euros, entre la víctima y el principal investigado --un empleado del negocio que regentaba el empresario--.

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Está previsto que los cuatro detenidos, de entre 35 y 45 años, por su presunta implicación en la desaparición y muerte violenta de Tavira pasen a disposición judicial este jueves por la mañana. Dos de los arrestados tenían antecedentes, de acuerdo con las mismas fuentes.

En un primer momento, ante el hallazgo del cuerpo, fueron arrestadas tres personas. Concretamente, dos varones y una mujer, acusados de los delitos de asesinato, daños por el incendio de vehículo --el coche del conocido empresario apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después de su desaparición-- y robo con violencia, ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor.

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Después de estas primeras detenciones por este caso, un cuarto varón fue arrestado por su presunta participación en los delitos de encubrimiento y daños. Tres de estas personas son de nacionalidad argelina y una gambiana. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos de posibles implicados relacionados con estos hechos.

DESAPARICIÓN EN MARZO Y VEHÍCULO CALCINADO

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Las pesquisas se iniciaron tras la desaparición de Tavira el pasado 18 de marzo "en extrañas circunstancias". Su vehículo apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después. Desde el primer momento, los agentes descartaron que se tratara de una desaparición voluntaria y comenzaron una minuciosa investigación orientada a determinar las causas y posibles responsables.

En una primera fase, las gestiones realizadas se centraron en uno de los trabajadores del empresario. Tras prestar declaración en dependencias policiales, manifestó haber visto a Tavira el día de su desaparición abandonar el negocio acompañado de dos personas. No obstante, los investigadores descartaron posteriormente esta hipótesis tras hacer varias comprobaciones.

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Según la Policía Nacional, los indicios recabados sobre la supuesta implicación de este trabajador en la desaparición del empresario resultaron "determinantes" para que los agentes reforzaran la hipótesis "de un posible desenlace fatal".

REGISTRO DE MÁS DE DIEZ HORAS

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Dichas evidencias permitieron ubicar el domicilio del principal investigado en la pedanía alicantina de El Bacarot y que este podría ser el lugar donde estuviera oculto el cuerpo. Tras confirmarse las sospechas iniciales, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, para lo que se solicitó el correspondiente mandamiento judicial para la entrada y registro de la vivienda.

En el operativo, en el que participaron diversas unidades policiales, se llevó a cabo un exhaustivo registro que se prolongó durante más de diez horas, durante las que el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), unidad especializad de la Policía Nacional, estuvo trabajando en las labores de localización y excavación. Finalmente, la intervención permitió localizar el cuerpo sin vida de Tavira.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y ha contado con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, de la Comisaría General de Policía Científica y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).