Israel libera al veterano periodista palestino Samoudi tas un año de prisión sin juicio

Jerusalén, 30 abr (EFE).- Las autoridades israelíes liberaron este jueves al periodista Ali Al Samoudi, que fue arrestado hace un año en su casa del norte de Cisjordania ocupada y ha permanecido desde entonces en prisiones de Israel en detención administrativa sin fecha de juicio.

El Club de Prisioneros palestinos anunció su liberación en un comunicado, en el que informa de que el reportero de 59 años salió de prisión "en una condición totalmente diferente, debido a una grave pérdida de peso, como resultado de la práctica sistemática de hambre que el sistema penitenciario ejerce contra miles de prisioneros".

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Esta organización denuncia que en la cárcel sufrió "actos de acoso y tortura", además de "privación de los derechos básicos más elementales", al tiempo que fue sometido "a frecuentes traslados acompañados de ataques repetidos contra él".

El club añadió que el periodista Al-Samoudi es uno de los más de 3.530 palestinos detenidos administrativos, entre ellos 40 periodistas.

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Israel acusaba al veterano periodista, que fue arrestado por tropas israelíes en su casa en Yenín, de "delitos financieros" en calidad de presidente de la asociación Al Amal, que proporciona ayudas financieras a través de donantes extranjeros a estudiantes palestinos para que acaben sus estudios.

El veterano reportero colaboraba de forma habitual con el periódico Al Quds, pero también con medios internacionales como la CNN, la catarí Al Jazeera o Reuters.

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En mayo de 2022, Samoudi trabajaba con la corresponsal palestino-estadounidiense de Al Jazeera, Shireen Abu Aqla, cuando un francotirador israelí la mató a tiros a la entrada del campo de refugiados de Yenín. Samoudi también recibió un disparo y resultó herido en la espalda. EFE