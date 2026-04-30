Iñigo Pérez: "Debemos celebrar que hemos ganado 1-0 aunque hayamos merecido más"

Madrid, 30 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que deben "celebrar" que ganaron 1-0 al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia, aunque considere que merecieron "más" y que "el resultado es corto".

Un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos permitió al Rayo ganar al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia y mantener la esperanza de alcanzar la final de Leipzig (Alemania), algo que tendrá que intentar conseguir dentro de una semana en la ciudad francesa, a la que acudirá con una mínima ventaja.

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"Cuando un equipo merece más y ganas 1-0 te queda algo dentro porque sabemos que el Estrasburgo va a exigirnos muchísimo allí. Aún así creo que hay una tendencia a obviar que hemos ganado unas semifinales europeas, que era lo que tocaba y lo hemos conseguido", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"La segunda parte ha sido extraordinaria y creo que es justo y honesto darnos cariño por lo logrado. Me gusta que no ha habido una euforia desmedida aunque sí he visto un vestuario feliz", comentó el técnico navarro, que aseguró que ahora deben "canalizar esa euforia" para medirse al Getafe en la Liga española, "el nutriente principal para sobrevivir en esta situación".

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"Hoy un resultado mayor nos proyectaría a lo de Atenas y eso no me gustaría", comentó Iñigo Pérez, en alusión al 3-0 a favor de la ida de cuartos frente al AEK Atenas y la derrota 3-1 en la capital griega.

"Tenemos que destacar la capacidad que ha demostrado el equipo de jugar con un sosiego alucinante unas semifinales de Europa. Hemos dejado atrás una mochila de todo lo que llevamos, por eso este grupo no deja de sorprenderme", manifestó.

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A nivel personal, Iñigo Pérez dijo que lo vivido es "irrepetible".

"Son sensaciones y momentos que uno va a guardar toda la vida. Conforme más tiempo pasas en Vallecas generas recuerdos y por eso es difícil solventar la deuda porque es una entrega condicional la que tengo. Es muy especial todo. Llevo todo el día con un nudo en la garganta y como entrenador no puedes dejarlo salir, pero es muy emocionante y estoy muy contento que haya terminado con victoria", señaló.

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Por último, Iñigo Pérez habló del carácter del capitán, Oscar Valentín, que jugó toda la segunda parte con una fractura en el pómulo.

"La muestra de valentía de Oscar Valentín hace honor a su apellido y de lo que estamos hecho y de lo que debemos construirnos en base a actos. El doctor me comentó en el descanso que tenía una fractura en el pómulo pero él me dijo que estaba perfecto y que quería jugar. No mostró síndrome de héroe, no puso excusas y jugó una segunda parte perfecta", finalizó.

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Madrid, 30 abr (EFE).- Gary O'Neil, entrenador del Estrasburgo, dijo estar "satisfecho del resultado" cosechado este jueves en Vallecas, pese a que perdieron con el Rayo (1-0), porque siguen "vivos en la eliminatoria" para la vuelta en su estadio.

Un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos permitió al Rayo ganar al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia y tomar ventaja en una eliminatoria que se resolverá en la ciudad francesa.

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"Es muy difícil jugar en este estadio. En la primera parte jugamos bien, controlamos al Rayo porque había visto todos sus partidos, pero tuvimos malas decisiones y pudimos evitar el gol. Aún así seguimos vivos en la eliminatoria, que es lo importante, y ya estoy con ganas de jugar la próxima semana", dijo O'Neil, en conferencia de prensa.

"Tendremos que terminar el trabajo la semana que viene. Los jugadores demostraron un buen nivel en uno de los campos más estrechos de Europa, al limite de lo que estipula la UEFA, pero sabíamos la dificultad del partido. El Rayo ha tirado 24 veces pero no han sido ocasiones muy claras. Ahora toca remontar y pensar que podemos hacerlo bien porque solo hemos perdido en la Liga con el PSG y Niza", confesó.

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"Solo estoy decepcionado por los primeros minutos, en los que no marcamos la diferencia dominando, pero estoy satisfecho del resultado porque seguimos vivos en la eliminatoria", finalizó.