Fármacos para la obesidad reducen los días de consumo excesivo de alcohol, según un ensayo

Redacción Ciencia, 1 may (EFE).- Un ensayo realizado con 108 adultos ha revelado que una inyección semanal de semaglutida -fármaco usado para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad- redujo el número de días de consumo excesivo de alcohol.

Los detalles de la investigación, completada en Dinamarca con 53 mujeres y 55 hombres que buscaban tratamiento por un trastorno por consumo de alcohol de moderado a grave y obesidad comórbida, se publican en la revista The Lancet.

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No es la primera vez que un estudio analiza la posible validez de este tipo de medicamentos (agonistas del receptor GLP-1) para tratar la adicción a sustancias como el alcohol, además de la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, así como prevenir las recaídas.

El trastorno por consumo de alcohol representa el 5 % de las muertes anuales en todo el mundo y existe una necesidad urgente de nuevas intervenciones terapéuticas, recuerdan los autores en su artículo.

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La semaglutida pertenece a una clase de medicamentos conocidos como agonistas de los receptores del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Estudios preclínicos y los primeros en humanos indican que estos podrían reducir el consumo de alcohol.

El nuevo ensayo aleatorizado y doble ciego duró 26 semanas y los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos: aquellos que recibieron semaglutida vía subcutánea una vez a la semana y a los que se les dio placebo. A todos se les ofreció terapia cognitivo-conductual estándar.

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El criterio de valoración principal fue la reducción del número de días de consumo excesivo de alcohol evaluada tras 26 semanas de intervención; la completaron entera 88 de los participantes.

Al inicio del ensayo, los pacientes habían tenido una media de 17 días de consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días. Tras seis meses, aquellos que recibieron semaglutida habían tenido una media de aproximadamente cinco días de consumo excesivo de alcohol -en los 30 días anteriores-, en comparación con los nueve días del grupo del placebo.

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Además, al comienzo del ensayo los participantes habían consumido una media de unos 2.200 gramos de alcohol en los 30 días anteriores, cifra que se redujo a unos 650 gramos con la recepción de semaglutida y a 1.175 gramos con placebo tras seis meses.

Los acontecimientos adversos fueron transitorios, generalmente efectos gastrointestinales de leves a moderados, y se produjeron con mayor frecuencia en el grupo de semaglutida.

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Los autores destacan algunas limitaciones, entre ellas que el estudio es de pequeña envergadura y que no hubo un seguimiento tras el ensayo para comprobar si el consumo de alcohol había cambiado.

Sin embargo, recalcan que este tipo de medicamentos muestran efectos terapéuticos sólidos, por lo que el ensayo respalda los hallazgos preclínicos y clínicos previos que sugieren que los agonistas del receptor del GLP-1 podrían constituir una nueva diana terapéutica para el trastorno por consumo de alcohol.

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