Agencias

'El Turco' Mohamed: "Toca hacer tarea en casa y ganar" el duelo de vuelta ante LAFC

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 abr (EFE).- El entrenador de Toluca, Antonio "El Turco" Mohamed, afirmó estar satisfecho con el desempeño de los diablos rojos contra Los Angeles FC en el partido de ida de las semifinales de la Concacaf, pese a la derrota por la mínima de 2-1, aunque confía en que puedan darle el resultado en la vuelta.

"No nos gusta perder, pero el gol visitante es una buena noticia", afirmó el míster argentino este miércoles en una rueda de prensa posterior al encuentro.

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LAFC fueron "justos ganadores del encuentro" y ahora toca "hacer una tarea en casa y ganar" la semana que viene en el duelo de vuelta, que definirá el pase a la final del torneo.

"No fue el resultado que queríamos, pero en casa tenemos otro nivel de juego", resumió. EFE

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