La Flotilla Global Sumud denuncia que están a la deriva tras la intervención de Israel

Roma, 30 abr (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

"Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud", explicaron en su canal de Telegram.

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Durante la madrugada denunciaron que Israel había interceptado a 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes, según su rastreador.

"Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas e inoperativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente", añadieron.

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Además, destacaron que "se bloquearon las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

"Mientras los participantes de la flotilla se enfrentan a una trampa mortal calculada en el mar, el pueblo de Gaza sigue siendo el principal objetivo de una implacable campaña de hambruna y matanza que dura ya años. La lógica empleada esta noche es idéntica: el Estado israelí crea las condiciones para la muerte, sabotea los medios de supervivencia y luego espera a que la naturaleza o las circunstancias hagan el trabajo", denunciaron a través de Telegram.

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La operación de interceptación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones se produjeron cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta como consecuencia.

Ni el Gobierno israelí ni sus Fuerzas de Defensa (FDI) han reivindicado oficialmente la intervención; sin embargo, el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en X que "otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar" a su área.

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Asimismo, el diario israelí Haaretz afirma en su portada que oficiales de Defensa israelíes han confirmado la "continua interceptación" de barcos de la flotilla.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina. EFE

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(foto)(vídeo)