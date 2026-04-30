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Brent se dispara más del 5 % y roza los 125 dólares, aunque ha llegado a superar los 126

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Madrid, 30 abr (EFE).- El barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 5,77 % este jueves y roza los 125 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque durante esta madrugada ha llegado a subir con más fuerza y ha superado los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022.

A las 7.30 horas de este jueves (5.30 GMT), el brent sube ese 5,77 % y cotiza a 124,84 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE.

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Minutos antes, ha llegado a superar el 6 % de subida y a tocar un máximo en los 126,10 dolares el barril.

El brent se revaloriza por novena jornada consecutiva ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y mientras se mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio internacional de crudo.

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Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 70 %, y en lo que va de año, sube más del 103 %.

El brent se dispara después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

Según una exclusiva de Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que mantendrá el bloqueo de Ormuz hasta que Irán ceda a un acuerdo que contemple las preocupaciones nucleares de Washington.

Asimismo, ha afirmado que Irán "se tiene que rendir" porque "hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército".

Por su parte, el barril del petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, también sube a esta hora, aunque con menor intensidad que el brent. Avanza el 2,12 %, hasta los 109,15 dólares. EFE

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