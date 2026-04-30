Aterriza en Miami el primer vuelo directo a EE.UU. procedente de Venezuela en siete años

Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El primer vuelo comercial directo procedente de Venezuela en siete años aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, completando así la reanudación de esta ruta, que fue abierta horas antes cuando el mismo avión de American Airlines partió de Estados Unidos hacia Caracas.

El vuelo despegó de la capital venezolana a las 14:59 hora local (18:59 GMT) y aterrizó a las 18:03 (22:03 GMT) en el aeropuerto de Miami, después de poco más de tres horas de trayecto.

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Horas antes, el mismo aparato había despegado de Miami con dirección a Caracas a las 10:11 hora local (14:11 GMT).

La ruta tendrá una frecuencia diaria entre ambos aeropuertos hasta el 20 de mayo, y aumentará a dos vuelos al día desde el 21 de mayo, según informó la aerolínea estadounidense.

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El ambiente en el Aeropuerto Internacional de Miami para recibir a los pasajeros procedentes de Venezuela fue menos festivo que por la mañana, cuando se repartieron tequeños y hubo globos amarillos, azules y rojos con la bandera del país sudamericano.

En el primer vuelo hacia Caracas viajó una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

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Sin embargo, el costo ha sido uno de los primeros filtros, así como las restricciones de visas del gobierno estadounidense para los venezolanos y la ausencia de representación consular venezolana en Estados Unidos, que han dejado a muchos venezolanos sin los documentos migratorios para ingresar a ambos países.

Las búsquedas recientes en el sitio de internet de American Airlines muestran pasajes de ida y vuelta para finales de abril por encima de 2.700 dólares, mientras que para mayo bajaban a poco más de 1.000 dólares.

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Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).

Pero el propio Trump levantó el veto este año, después de que Washington y Caracas acercaran posiciones tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero, y le sustituyera como presidente encargada la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

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El restablecimiento de las relaciones también impulsó la reapertura de la embajada de EE.UU. en Caracas el pasado 30 de marzo.

American Airlines recibió el pasado marzo la autorización del Gobierno estadounidense para reiniciar los vuelos, que conectan Caracas con Miami, donde se encuentra la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

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No obstante, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene en nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen viajar a Venezuela, a los que pide "reconsiderar viajar a Venezuela" por el riesgo de "crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente".EFE

(foto)(video)

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