Un muerto y cuatro heridos tras ataque ucraniano en la región fronteriza rusa de Bélgorod

Moscú, 29 abr (EFE).- Un civil ruso murió y otros cuatro resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"A consecuencia de los nuevos ataques terroristas murió un civil y otros cuatro resultaron heridos", escribió en su canal de MAX, el Telegram ruso.

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Señaló que el incidente ocurrió en la localidad de Borísovka del distrito Volokolamsk.

"El hombre murió a consecuencia de las graves heridas antes de que llegara la ambulancia. Expreso mis sinceras condolencias a sus familiares y allegados", añadió.

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Además, indicó que en la localidad Krásnaya Yáruga un dron FPV atacó un automóvil, hiriendo a un hombre y a su hijo de 18 años.

Además, en la carretera Bobrava-Rakitnoe un dron detonó tras impactar con el pavimento, hiriendo al conductor de un microbús que pasaba cerca.

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Además, una mujer requirió atención médica en la localidad Oktiabrski, con heridas de esquirla en la espalda.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante el transcurso de la noche 98 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones del país.EFE

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