Trump dice que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el bloqueo naval a los puertos iraníes es "más efectivo" que los bombardeos y ha reiterado que no lograrán obtener un arma nuclear. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha manifestado el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo.

"La situación va a empeorar para ellos", ha advertido el presidente de Estados Unidos, en declaraciones al portal Axios, desde donde ha asegurado que Irán quiere alcanzar un acuerdo para acabar con este bloqueo, pero que él se opone para evitar así que puedan recuperarse y lograr tener un arma nuclear.

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Estas declaraciones de Trump apostando por seguir bloqueando los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz en lugar de lanzar de nuevo ataques sobre aéreos contrasta con una de sus últimas publicaciones en redes sociales, instando a Teherán a "espabilar pronto" con una fotografía realizada con IA en la que se le ve empuñando un rifle de asalto, bajo el título 'se acabó el señor simpático'.

Trump ha rechazado una última propuesta iraní que contempla la reapertura, primero, del estrecho de Ormuz y después de las conversaciones sobre su programa nuclear, según han revelado fuentes a medios estadounidenses, al considerar que no tiene en cuenta las preocupaciones de Washington.

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