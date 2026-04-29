Sudáfrica deporta este miércoles a Zimbabue al hijo menor de Mugabe tras su condena

Nairobi, 29 abr (EFE).- Sudáfrica deportará este miércoles a Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe (1987-2017), tras ser condenado por usar una réplica de un arma de fuego e infringir la ley inmigración sudafricana, según confirmó él mismo.

"Fui multado con 600.000 rands (unos 30.000 euros), que el presidente ED (Emmerson Mnangagwa, actual mandatario de Zimbabue) ya ha pagado en mi nombre, y me advirtió que no repita dicho comportamiento. Regresaré a Zimbabue hoy", publicó en su cuenta de la red social X.

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Chatunga Mugabe, que asumirá los costos del viaje, se disculpó con Mnangagwa y los zimbabuenses por "manchar el nombre de su padre y la reputación del país".

El Tribunal Regional de Alexandra, en Johannesburgo (norte), condenó unas horas antes al joven, de 28 años y quien se declaró culpable el pasado día 17 de los citados cargos en un acuerdo con la Fiscalía.

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Fue detenido en febrero junto con su primo Tobias Matonhodze, de 33 años, después de que su jardinero fuera tiroteado por la espalda en el exclusivo barrio de Hyde Park de Johannesburgo, donde vivía el hijo del expresidente zimbabuense.

No obstante, el cargo de apuntar con una réplica de un arma de fuego del que se declaró culpable hacía referencia a un incidente separado que fue finalmente juzgado en el mismo caso.

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Fue hallado culpable de apuntar con "un objeto que probablemente se percibiría como un arma de fuego" y de contravenir la Ley de Inmigración por residencia ilegal en Sudáfrica.

A su vez, Matonhodze fue condenado a tres años de cárcel y será también deportado tras la sentencia, después de declararse culpable de intento de asesinato, obstrucción a la justicia, posesión de un arma de fuego, tenencia de munición y de encontrarse ilegalmente en Sudáfrica.

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Todavía no ha sido recuperada el arma con el que fue disparado el jardinero, identificado como Sipho Mahlangu, al que los dos condenados ofrecieron compensar económicamente por las lesiones sufridas con 400.000 rands (casi 20.600 euros), de los cuales 250.000 rands (unos 13.000 euros) ya fueron reembolsados.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton.

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También ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Su padre, Robert Mugabe, fue primer ministro desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980 hasta 1987 y ejerció como presidente de 1987 a 2017, en un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

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Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019. EFE