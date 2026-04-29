Noboa acusa a Petro de impulsar supuesta incursión de guerrilleros colombianos en Ecuador

Quito, 29 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de haber ordenado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, en medio de una escalada de tensiones entre ambos mandatarios y una guerra comercial que desde el viernes tendrá aranceles del 100 %.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro", manifestó en redes sociales Noboa, quien inició la guerra comercial con el vecino país al considerar que Colombia no está haciendo lo suficiente para evitar que las organizaciones criminales y la cocaína producida en ese país llegue a Ecuador.

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"Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos", apostilló el mandatario ecuatoriano, en cuya comunicación no ofreció detalles del punto en el que supuestamente se produjo la incursión de guerrilleros que menciona. EFE