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Louzán se reúne con Infantino en Vancouver antes del Congreso de la FIFA

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se reunió este miércoles con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del 76º Congreso de la FIFA en Vancouver (Canadá).

Louzán encabeza la delegación española que asistirá este jueves al 76º Congreso del organismo que rige el fútbol mundial y aprovechó en la previa para tener un encuentro con Infantino.

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El presidente de la Federación española está acompañado en Vancouver por el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, y el responsable para la organización del Mundial 2030, Eduard Dervishaj.

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