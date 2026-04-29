La Eurocámara pide etiquetas claras en químicos y acelerar la retirada de cosméticos peligrosos del mercado

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles mantener información clara y legible en el etiquetado de productos químicos y acelerar la retirada del mercado de cosméticos que contengan sustancias peligrosas, en el marco de la revisión de la normativa comunitaria impulsada para simplificar las obligaciones sobre clasificación, envasado y etiquetado de estas sustancias, así como las reglas aplicables a cosméticos y fertilizantes.

Con 540 votos a favor, 60 en contra y 45 abstenciones, los eurodiputados han fijado su posición sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario en la que, aunque respaldan buena parte del planteamiento, rechazan eliminar requisitos esenciales en las etiquetas y piden mantener elementos como los datos de contacto del proveedor.

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Además, reclaman que las sustancias peligrosas incorporen advertencias visibles también en la publicidad y pide a la Comisión que evalúe si pueden reducirse algunos elementos obligatorios del etiquetado en envases pequeños, de entre 10 y 125 mililitros.

En el ámbito de los cosméticos, la Eurocámara aboga por acortar el tiempo durante el cual pueden seguir comercializándose productos que contengan sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas y se opone introducir excepciones en función de cómo puedan entrar en contacto con el organismo.

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Además, la Eurocámara reclama reforzar la información al consumidor, especialmente en las ventas a distancia, donde pide que datos como la duración del producto o la lista de ingredientes se muestren de forma clara.

Por otro lado, el Parlamento defiende simplificar las normas aplicables a los fertilizantes para reducir cargas administrativas a los productores europeos y apoyar a los agricultores, al tiempo que plantea actualizar los requisitos técnicos para incorporar nuevos materiales y métodos.

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En una votación separada, la Eurocámara ha respaldado también reforzar la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), reclamando más recursos y flexibilidad para hacer frente a la ampliación de sus competencias.

Los eurodiputados reclaman, en particular, establecer una evaluación anual obligatoria que garantice que la agencia cuenta con medios suficientes para desempeñar sus funciones, así como mejorar la coordinación con los Estados miembro para reforzar la seguridad química y agilizar la evaluación de riesgos.

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