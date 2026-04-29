La AESAN afirma que el decreto sobre alimentación saludable en centros públicos y hospitales está en fase "muy avanzada"

La directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Ana López, ha afirmado que el real decreto para garantizar una alimentación saludable en centros públicos y sociosanitarios se encuentra en una fase de tramitación "muy avanzada" y ha mostrado su confianza en que "será un éxito".

"Estamos muy orgullosos del trabajo realizado en el real decreto de comedores escolares y estamos seguros de que el de centros públicos y sociosanitarios será igualmente exitoso. Debo informar a esta Cámara de que este segundo real decreto se encuentra en un trámite muy avanzado", ha señalado López durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.

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En este contexto, ha subrayado que es "plenamente consciente" de que algunas de las medidas incluidas en estos reales decretos han generado debate, algo que ha calificado de "lógico, legítimo y saludable". No obstante, ha indicado que ambos textos se basan en la evidencia científica actual, que guía todas las actuaciones de la AESAN.

Asimismo, ha asegurado que se ha mantenido diálogo con todos los sectores potencialmente afectados y ha expresado su convencimiento de que su implantación será un éxito. Tras ello, ha señalado que desde la AESAN se continuará proporcionando los instrumentos necesarios para la plena aplicación del real decreto de comedores escolares, mediante diversas herramientas como la elaboración de notas interpretativas, actividades formativas y reuniones técnicas con las comunidades autónomas.

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En esta línea, López ha recordado que el decreto de comedores escolares se basa en el informe Aladino, que recoge datos sobre el exceso de peso y la obesidad en niños y niñas de entre 6 y 9 años de educación primaria. "Quiero anunciarles que próximamente haremos públicos nuevos análisis derivados del estudio Aladino 2023, así como una serie de medidas de prevención de la obesidad. Además, publicaremos informes sobre la composición de alimentos presentes en el mercado español y actualizaremos los indicadores de la estrategia NAOS", ha señalado.

Además, ha destacado que el real decreto de comedores escolares ha supuesto un "hito" y ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Pocos países en el mundo han sido capaces de implementar esta normativa", ha añadido.

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MEJORAR AÚN MÁS LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Respecto a los retos de la Agencia, López ha señalado que el principal objetivo es reforzar "aún más" la protección de la salud pública. En este sentido, ha destacado el trabajo para mejorar la protección de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de la colaboración con los distintos actores implicados en la seguridad alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional.

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Asimismo, ha indicado que "se está reforzando la base técnica del sistema de control oficial a través de nuevos mecanismos de coordinación, especialmente en el ámbito laboratorial del control de alimentos en todo el país, con el objetivo de optimizar recursos".

"Vamos a seguir protegiendo la salud de la ciudadanía a nivel individual. Los consumidores tienen responsabilidad en muchas de las decisiones sobre su alimentación, y seguiremos reforzando esa protección de forma activa y pública. Queremos estar más presentes", ha agregado.

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EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ AFECTANDO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

En cuanto al Comité Científico, la directora ha destacado que la AESAN cuenta desde sus inicios con este órgano asesor, integrado por personal externo formado por científicos de "reconocido prestigio". "Sus miembros se renuevan parcialmente cada tres años y, recientemente, se ha aprobado la renovación de la mitad del comité, conforme a los estatutos de la Agencia", ha afirmado.

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Al hilo, ha señalado que el Comité Científico ha advertido de la existencia de "evidencia científica" de que el cambio climático está afectando a la seguridad alimentaria. "Tenemos en cuenta estas conclusiones y las hemos trasladado a todas las autoridades europeas de seguridad alimentaria", ha añadido.

Por último, López ha anunciado en los próximos meses presentaran una nueva página web "más accesible", que contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la Agencia, sus funciones y recursos. "Servirá como herramienta para reforzar nuestro posicionamiento y la confianza en materia de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria", ha finalizado.

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