Flowwow levanta una ronda privada de 9,2 millones y relanza su actividad bajo la nueva marca Udora

Flowwow, el 'marketplace' global de regalos, ha cerrado una ronda privada de inversión de 9,2 millones de euros y ha relanzado su actividad bajo la nueva marca Udora, según informó la compañía en un comunicado.

A través de esta operación, Udora impulsará su estrategia de crecimiento internacional, con especial foco en mercados como España, y apuesta por el desarrollo tecnológico de la plataforma y la ampliación de su oferta de productos.

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España se ha consolidado como uno de los mercados de mayor crecimiento para la compañía, donde ya trabaja con más de 290 vendedores locales y opera en más de 60 ciudades, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia.

En 2025, este país representó el 18,5% del volumen bruto de mercancía (GMV) global con 1,67 millones de euros y más de 27.500 pedidos, y su peso ha alcanzado el 24% del GMV global al cierre del primer trimestre del 2026 con 1,1 millones de euros y 16.000 pedidos.

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Además, el ticket medio fue de 60,6 euros el año pasado en España, una cifra que aumentó hasta los 64,2 euros en el primer trimestre del 2026.

Para 2026, Udora prevé alcanzar los 4,6 millones de euros en volumen bruto de mercancía en este país, superando así el 20% del negocio global.

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A nivel global, Udora incrementó los pedidos en un 123% interanual en 2025, con un valor bruto de mercancía que alcanzó los 9,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 129% respecto al año anterior.

"Tras probar en múltiples mercados, hemos visto lo mismo en todas partes: la gente quiere expresar cariño a través de un regalo con significado, y el modelo escala. Por eso estamos preparados para llevarlo a nivel global: hacer por el 'gifting' lo que Airbnb hizo con la hospitalidad, señaló el consejero delegado y fundador de Udora, Slava Bogdan.

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